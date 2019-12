Comércio e indústria estimam prejuízo bilionário com 11 feriados em 2020

No varejo do Rio, o setor estima perdas de R$ 4,8 bilhões. Cada dia parado representa perda média de R$ 405 milhões, de acordo com o Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do município (CDL-Rio) edit

247 - A indústria e o comércio brasileiros estão preocupados com eventuais prejuízos bilionários em 2020, que terá 251 dias úteis, dois a menos que 2019. E o número de feriados em dias da semana será maior: serão 11 contra oito. Também serão seis dias de folga que poderão ser emendados com sábado e domingo, contra dois em 2019. No varejo do Rio, o setor estima perdas de R$ 4,8 bilhões. Cada dia parado representa perda média de R$ 405 milhões, de acordo com o Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do município (CDL-Rio).

Segundo o gerente de pesquisa industrial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), André Macedo, a maior ou a menor presença de dias úteis influencia a indústria. Os relatos foram publicados no jornal O Globo.

"O maior número de feriados não atinge setores de produção contínua, como o siderúrgico e o de óleo e gás, mas afeta o de automóveis e o de eletrodomésticos", diz.

O economista-chefe da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, afirma que há queda da produtividade, porque os trabalhadores folgam no feriado, mas recebem. "Você produz menos, seu custo não cai e há impacto na contabilidade das empresas. O PIB (Produto Interno Bruto) pode não refletir as horas trabalhadas, mas registra o ritmo de produção e o faturamento".