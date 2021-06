Comércio exterior da China cresce 28,1% nos primeiros cinco meses deste ano

Rádio Internacional da China - Segundo dados divulgados nesta segunda-feira (7) pela Administração Geral da Alfândega, o comércio exterior da China nos primeiros cinco meses cresceu 28,2% em comparação com o mesmo período do ano passado, no qual a exportação aumentou 30,1% e a importação 25,9%. O comércio exterior da China já conseguiu crescer em doze meses consecutivos.

A recuperação estável deste comércio traz apoio e confiança à economia global. O fato é resultado do controle efetivo da pandemia e da retomada da produção. Além disso, sua recuperação se relaciona também com a vacinação ampliada no mundo e a crescente demanda do mercado internacional.

A forte capacidade de oferta da indústria de comércio exterior da China prova mais uma vez que, para apoiar o combate global contra a epidemia, o mercado chinês pode fornecer um grande número de equipamentos médicos, e para ajudar a recuperação econômica, também pode fornecer vários produtos industriais com alto valor agregado.

Do ponto de vista das importações, à medida que a indústria chinesa continua se recuperando e o consumo aumentando gradativamente, a demanda do mercado chinês por produtos globais também aumenta.

Ao mesmo tempo, não é difícil reconhecer a partir desses dados do comércio exterior que as importações e exportações da China continuam sendo mais atraentes para os elementos de recursos globais.

Obviamente, a posição importante da China na cadeia industrial global e na cadeia de suprimentos dificilmente pode ser substituída. O forte mercado chinês se tornou uma fonte de lucro que as empresas multinacionais não podem ignorar.

