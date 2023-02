Concessões de empréstimos caem 15,3% em janeiro e estoque de crédito recua, diz BC

Com o forte recuo no mês, as concessões totais acumuladas no trimestre encerrado em janeiro caíram 2,7%. Em 12 meses, o dado avança 13,9% edit

Reuters - As concessões de empréstimos no Brasil recuaram 15,3% em janeiro ante dezembro, informou o Banco Central nesta segunda-feira, com o estoque total de crédito no Brasil caindo 0,3% no mês, a 5,317 trilhões de reais.

O dado é divulgado em meio a dúvidas no mercado e no governo sobre riscos à saúde do sistema de crédito no país, diante do aperto monetário promovido pelo BC e temores desencadeados pela crise na varejista Americanas.

No mês, as concessões de financiamentos com recursos livres, nos quais as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, caíram 13,9% em relação a dezembro. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, a queda foi de 27,1% no período.

Com o forte recuo no mês, as concessões totais acumuladas no trimestre encerrado em janeiro caíram 2,7%. Em 12 meses, o dado avança 13,9%.

No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres, ficou em 4,5%, contra 4,2% no mês anterior. Em janeiro de 2022, estava em 3,3%.

Em meio ao aperto monetário promovido pelo BC, que também tem observado um aumento nas concessões de crédito em instrumentos de maior risco, as taxas bancárias médias subiram em janeiro.

No mês passado, os juros cobrados pelas instituições financeiras no crédito livre ficaram em 43,5%, um aumento de 1,8 ponto percentual em relação a dezembro -- houve crescimento de 8,2 pontos em 12 meses.

Nos recursos direcionados, houve alta de 0,3 ponto no mês, a 11,9%, com elevação de 2,2 pontos em 12 meses.

O spread bancário, diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa final cobrada do cliente, subiu para 30,6 pontos percentuais nos recursos livres, contra 28,7 pontos em dezembro.

