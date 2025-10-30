Confiança de serviços no Brasil recua em outubro, segundo FGV

Reuters - A confiança do setor de serviços do Brasil recuou ligeiramente em outubro, reforçando a percepção de desaceleração da atividade, mostraram os dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

No mês, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 0,1 ponto, para 88,9 pontos, após a alta mais forte do ano registrada no mês anterior (+1,9 ponto).

A FGV informou que o Índice de Situação Atual (ISA-S), indicador da percepção sobre o momento presente do setor de serviços, recuou 1,0 ponto, para 92,9 pontos.

"Setores importantes como Alojamento e Alimentação, Informação e Comunicação e Profissionais encabeçam piores avaliações sobre a demanda presente", explicou Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.

Já o Índice de Expectativas (IE-S), que reflete as perspectivas para os próximos meses, avançou 0,8 ponto, atingindo 85,0 pontos.

"Em relação ao futuro, a evolução pontual dos indicadores tem uma característica de compensação pelas quedas observadas em um passado recente. No horizonte de tempo maior, nota-se maior pessimismo das empresas, reflexo das dificuldades financeiras e da política monetária contracionista que deve contribuir para a contenção da atividade por algum tempo", completou Pacini.

Depois de manter a taxa básica de juros em 15%, o Banco Central afirmou que entrou agora em um novo estágio da política monetária que prevê a Selic inalterada por longo período para buscar a meta de inflação.