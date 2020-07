Confira o calendário de pagamento do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal realiza, esta semana, novos pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600, criado para garantir uma renda aos trabalhadores durante a crise causada pela pandemia do coronavírus edit

Nesta segunda, 27, a quarta parcela do auxílio foi disponibilizada para membros do Bolsa Família com Número de Identificação Social de final 6. Na terça, 28, será a vez dos com NIS terminado em 7, e na quarta-feira, 29, com o NIS com o final 8.

Também na quarta-feira, serão feitos pagamentos a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e trabalhadores informais que se cadastraram no auxílio emergencial pelo site ou aplicativo da Caixa e fazem aniversário em março.

Já na quinta-feira, 30, e na sexta-feira, 31, serão os beneficiários do Bolsa Família com NIS terminados em 9 e 0 que receberão, concluindo o pagamento da quarta parcela.

*com informações de Notícias de Mogi

