Congresso derruba veto de Bolsonaro a compensação aos estados por perdas com ICMS

Segundo o texto vetado por Bolsonaro, os estados que possuem dívidas com a União terão reembolso como abatimento da dívida se a redução de receitas com o ICMS for superior a 5% edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Congresso Nacional, em sessão conjunta, derrubou, nesta quinta-feira, 14, o veto de Jair Bolsonaro à compensação aos estados e municípios pela perda de arrecadação com o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), prevista no projeto de lei que limita a cobrança do tributo a 17% sobre itens considerados essenciais, como combustíveis, energia elétrica e comunicações.

Segundo o texto vetado por Bolsonaro, os estados que possuem dívidas com a União terão reembolso como abatimento da dívida se a redução de receitas com o ICMS for superior a 5%.

O veto de Bolsonaro também vale para o trecho que vincula a compensação aos pisos constitucionais de saúde, educação e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE