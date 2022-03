Construção civil ameaça parar obras depois tarifaço da Petrobrás liberado por Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O estrago causado pela política de preços da Petrobrás implantada após o golpe de estado de 2016 por Pedro Parente e Michel Temer, e mantida por Jair Bolsonaro, pode paralisar as obras da construção civil no Brasil. "Após o anúncio do mega-aumento dos combustíveis pela Petrobras, José Carlos Martins, presidente da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), afirma que agendou para segunda (14) uma reunião com líderes do setor para avaliar se será necessário paralisar obras de terraplenagem em todo o país. Esse tipo de obra é altamente dependente do óleo diesel e do asfalto, outro insumo que é fornecido pela estatal", informa a jornalista Joana Cunha , em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"Ninguém vai aguentar o aumento do preço", diz Martins. "Ele afirma que a terraplenagem, diferentemente da construção de uma casa, por exemplo, exige menos mão de obra e mais equipamentos como caminhão, patrol e trator, que usam o combustível", aponta ainda a coluna.

