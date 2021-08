Consultoria Eurasia, que monitora riscos globais, rebaixa o Brasil

247 - A consultoria Eurasia Group, que monitora riscos globais, rebaixou a trajetória brasileira de longo prazo de neutra para negativa. Os motivos apresentados foram as renovadas preocupações com a política fiscal e a inflação persistente.

A consultoria cita em especial os comentários de Jair Bolsonaro para deslegitimar as eleições de 2022 que exacerbaram as tensões institucionais e a deterioração da agenda de reformas no Congresso.

“Tensões institucionais devem crescer e piorar a qualidade da pauta do Congresso”, diz trecho do comunicado da consultoria. “Piora da economia enfraquece Bolsonaro e sobe incentivo para deslegitimar eleição”, acrescenta.

De acordo com o relatório divulgado nesta quarta-feira (18), a próxima eleição presidencial terá provavelmente uma disputa muito apertada entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula. “Lula agora tem uma vantagem ligeira sobre Bolsonaro.”

