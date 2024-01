Consultoria prevê que PIB crescerá 2,5% em 2024, acima das expectativas do mercado

Apoie o 247

247 - A MB Associados estima que o crescimento do PIB deve mais uma vez ser maior do que o esperado por muitos no mercado financeiro, chegando possivelmente a 2,5%, indicou o economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio da consultoria, em artigo no jornal O Estado de S. Paulo.

Alguns fatores positivos citados pelo economista são: o pagamento de precatórios pelo Tesouro, o desempenho acima do esperado do mercado de trabalho e as mudanças em prol da eficiência empresarial que já vêm sendo adotadas após a aprovação da reforma tributária.

"Esperamos também que a continuidade da queda na inflação, da Selic e da inadimplência das famílias permitam a expansão do crédito e do consumo. Por exemplo, o programa Desenrola 2 beneficiou até agora 11 milhões de pessoas, renegociando R$ 33 bilhões de dívidas", complementa Mendonça de Barros.

No relatório "Focus" de 8 de janeiro, os economistas do mercado financeiro elevaram a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 de 1,52% para 1,59%.

