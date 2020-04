Contra o Pró-Brasil, equipe de Guedes ameaça com debandada geral

247 - A saída do ex-ministro Sergio Moro levantou dúvidas sobre a força do ministro da Economia, Paulo Guedes. Em sua equipe econômica, a dúvida é se o ministro continua tendo o “apoio incondicional” do presidente da República.

Segundo a jornalista Miriam Leitão, do Globo, um sinal da mudança de perspectiva dentro do governo seria uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) mudando o teto de gastos para excluir os investimentos da contabilidade. Essa ideia tem sido defendida em outros ministérios, os mesmos que formularam o Pró-Brasil, um programa de retomada de obras pública.

"Se fizer isso, o governo deixa claro a sua mudança de orientação. Se isso acontecer, todo mundo sai", disse à jornalista um alto integrante da equipe econômica.

"O que se avalia no Ministério da Economia que até agora o que há é apenas 'desejo de setores do governo e de parte do centrão' de fazer essa ampliação de gastos, depois que passar a crise do coronavírus sob o argumento de que para retomar o crescimento será preciso aumentar o investimento público para induzir o investimento privado", diz a jornalista.

