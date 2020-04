Contrariando recomendações, Onyx defende retomada de atividades não essenciais

O ministro afirmou que a ideia é retomar as atividades "de maneira responsável e gradual" logo após a Páscoa edit

247 - O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, defendeu nesta quinta-feira (9) a retomada de atividades classificadas como não essenciais logo após a Páscoa, mesmo com recomendações de autoridades de saúde para a manutenção do isolamento social como medida de contenção do novo coronavírus.

Declaração foi feita em transmissão via internet promovida pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos). “Nós já temos um período de distanciamento social bastante razoável. Em alguns locais, foi isolamento completo. Então, agora, de maneira responsável, gradual, vamos retomando as atividades, não apenas as essenciais”, disse.

Ele também falou que sua visão é alinhada ao pensamento de Jair Bolsonaro. “Do ponto de vista da vida do país, é esse equilíbrio que o presidente Bolsonaro procura exercitar. Cuidar da saúde, mas também cuidar dos aspectos econômicos, porque desemprego, miséria e fome matam. E matam mais do que a epidemia”.

