Copom deve manter juros a 13,75% em próxima reunião

247 - Mesmo com a enfática defesa do presidente Lula (PT) de que é necessário reduzir os juros no Brasil, país que ostenta o título de campeão mundial de juros reais mais altos, a tendência é que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central não diminua a taxa básica de juros no próximo encontro, nos próximos dias 21 e 22.

>>> Nobel de economia defende Lula e diz que “taxa alta de juros no Brasil não se justifica”

Comandado pelo bolsonarista Roberto Campos Neto, o BC provavelmente irá manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. "A grande expectativa do governo é que o comitê sinalize, tanto no comunicado quanto na ata (documentos que explicam as decisões), que é possível antecipar a queda de juros para meados de 2023. E esse será o ponto mais importante a ser observado", escreve a colunista Mariana Londres, do UOL.

