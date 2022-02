Corinthians faz três no Palmeiras e vai à semi da Supercopa do Brasil

Gabi Portilho, Tamires e a estreante Jaqueline, um dos reforços do clube alvinegro para 2022, foram as autoras dos gols da classificação edit

Metrópoles - Após vencer a Libertadores, o Brasileirão e o Paulistão em 2021, o Corinthians iniciou a nova temporada do futebol feminino com uma vitória por 3 x 0 em dérbi contra o Palmeiras, neste domingo (6/2), diante de 13.890 torcedores na Neo Química Arena. O resultado no jogo válido pelas quartas de final da Supercopa do Brasil, novo torneio desenvolvido pela CBF, coloca as corintianas na semifinal.

Gabi Portilho, Tamires e a estreante Jaqueline, um dos reforços do clube alvinegro para 2022, foram as autoras dos gols da classificação contra as rivais. “Estou feliz pela vitória e oportunidade que o Corinthians me deu. Não tenho palavras para descrever a torcida. Tenho muito o que evoluir, Espero que esses gols saiam mais e mais”, disse Jaqueline, que veio do São Paulo

Agora, o time comandado por Arthur Elias se prepara para enfrentar o Real Brasília, responsável pela eliminação do Internacional com uma vitória por 1 x 0. A outra semifinal será entre Flamengo, que avançou após bater o Esmac por 2 a 0, e Grêmio, que passou pelo Cruzeiro com um triunfo por 2 x 0.

