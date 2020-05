Coronavírus: 25% das usinas de álcool e açúcar podem fechar no País

A falência é causada pela crise causada pelo coronavírus, que diminuiu a demanda por combustível, ao mesmo tempo em que o mundo vive uma crise com o derretimento do preço do petróleo edit

247 - Um quarto das usinas de açúcar e álcool em funcionamento no País corre o risco de fechar as portas até o fim do ano por causa da crise causada pelo coronavírus, afirma o jornal Estado de S. Paulo. A pandemia, na verdade, apenas adiantou a crise - com a queda de demanda por combustível -, uma vez que parte dessas empresas tem sido prejudicadas pelo derretimento do preço do petróleo. “São dois choques. A principal é a queda do consumo e, depois, a de preços”, diz sócio da consultoria Datagro, Plínio Nastari, ao jornal paulista.

Existem cerca de 350 usinas sucroalcooleiras em operação no País. O setor viu as cotações do álcool recuarem de R$ 2 para R$ 1,30 o litro e a demanda cair mais do que 50%, segundo a União da Indústria de Cana-de-açúcar. Desta forma, centenas de empresas do setor, que não têm capacidade de armazenamento de sua produção, podem entrar em falência. “Um quarto das empresas do setor vai passar por muita pressão para garantir sua sobrevivência”, avalia Pedro Fernandes, diretor de agronegócios do Itaú BBA.

Há algumas semanas, o grupo Adecoagro, que tem três usinas - duas no Mato Grosso do Sul e uma em Minas Gerais - afirmou que iria suspender os contratos para dar conta da crise.

