Coronavírus já impactou a vida financeira de 50% dos brasileiros, mostra pesquisa XP/Ipespe

247 - O surto da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e seu avanço no Brasil, vem causando preocupações em várias esferas da vida das pessoas. A pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (3), mostra que metade (50%) dos entrevistados já sofreu impactos financeiros devido ao avanço do surto no país. E 82% acreditam que ainda serão afetados economicamente no futuro.

A pandemia do coronavírus terá um impacto negativo para a economia brasileira, segundo 94% dos entrevistados.

Do universo de entrevistados da pesquisa, a maioria (35%) está fazendo home office em tempo integral. Outra parcela (31%) está trabalhando normalmente, 17% está empregado, mas não está trabalhando e 15% está fazendo home office, mas indo para o trabalho eventualmente, assinala a jornalista Giovanna Sutto no InfoMoney.

