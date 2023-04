Coteminas fecha acordo com Shein e vai produzir para plataforma no Brasil

A Coteminas, do empresário Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp),, fechou acordo com a gigante asiática edit

Apoie o 247

ICL

247 - Depois dea informação da construção de uma fábrica no Brasil com a promessa de gerar 100 mil empregos no país, a gigante asiática de e-commerce Shein já encontrou um parceiro no país.

Segundo o jornal O Globo, a Coteminas, do empresário Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), fechou acordo para a fabricação de produtos da plataforma digital chinesa no país.

A decisão de construir a fábrica foi muito bem recebida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que recentemente enfrentou dificuldades em relação à isenção tributária de encomendas internacionais entre pessoas físicas, que afetam diretamente a Shein e outras varejistas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.