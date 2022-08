'Credibilidade eu tenho e estabilidade eu já garanti', diz Lula, que promete negociar dívidas das famílias brasileiras

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista nesta quarta-feira (31) à Rádio Clube, do Pará, reafirmou seu compromisso com uma política econômica pautada em "credibilidade, estabilidade de previsibilidade".

"O Brasil precisa de um governo com três coisas: credibilidade, que eu tenho, estabilidade, que eu já garanti, e previsibilidade, porque as pessoas não podem ser pegas de surpresa", declarou.

Ele também prometeu que as famílias brasileiras terão suas dívidas renegociadas para ajudar a economia a voltar a girar. "Nós vamos negociar a dívida das famílias brasileiras que estão endividadas. 70% das famílias brasileiras estão endividadas e dentre essas pessoas que estão com dívidas, 22% dessas dívidas são com água, luz, que você pode negociar com as prefeituras, com as empresas, para que a gente possa diminuir essa dívida e as pessoas possam, inclusive, contrair uma outra dívida para ajudar a economia a voltar a crescer".

"Esse é um compromisso nosso. Se ganharmos as eleições, nós vamos renegociar essas dívidas do povo brasileiro para que ele possa voltar a sorrir e ter o nome limpo no Serasa. Não queremos nenhum brasileiro, por mais pobre que seja, com o nome pendurado no Serasa. O pobre é bom pagador, ele gosta de pagar. O pobre que deve na padaria tem vergonha de encontrar com o dono da padaria. Se ele dever no bar ele tem vergonha. Então é possível que a gente garanta a limpeza do nome das pessoas para que elas possam voltar a andar de cabeça erguida nesse país", completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.