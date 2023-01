Credores exigem que Lemann e sócios coloquem a mão no bolso e injetem pelo menos R$ 15 bilhões nas Americanas

Apoie o 247

247 – Os credores da Americanas que foram lesados pelo maior escândalo da história do capitalismo brasileiro – a fraude contábil de R$ 20 bilhões na empresa comandada pelos bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles – lutarão na Justiça para que os bilionários coloquem a mão no bolso e paguem pelos prejuízos causados.

"A recusa dos bancos credores em se transformarem em acionistas da Americanas estremeceu as negociações para a rolagem da dívida da companhia com as instituições financeiras. A percepção dos negociadores foi a de que a empresa tenta 'dividir a conta'. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, uma das propostas colocadas à mesa era a de que os sócios injetassem R$ 6 bilhões na companhia e que os bancos credores entrassem com outros R$ 6 bilhões. A dívida da empresa está estimada em R$ 40 bilhões", aponta reportagem do Estado de S. Paulo .

"A injeção do montante daria às instituições uma fatia acionária da companhia, numa conversão proporcional às dívidas com cada banco. Em termos nominais, os mais expostos são Bradesco, Santander, Itaú, Safra e BTG, que, na semana passada, tentou congelar um depósito de R$ 1,2 bilhão da Americanas. Os bancos querem que os acionistas de referência – Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira – desembolsem algo entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões. Menos que isso, 'nem pensar', disse um banqueiro ouvido sob a condição de anonimato", acrescenta a reportagem.

