Credores querem que bilionários da Ambev injetem R$ 10 bi na Americanas

Brazil Journal - Credores da Americanas querem que Carlos Alberto Sicupira, Marcel Telles e Jorge Paulo Lemann injetem pelo menos R$ 10 bilhões na companhia como parte de um plano para resgatar a empresa – mas a decisão da Americanas de tentar ganhar tempo na Justiça pegou os bancos de surpresa e aumentou o clima de desconfiança.

Numa reunião na sexta-feira, o enviado dos acionistas de referência, Sergio Rial, se reuniu com um quem é quem do sistema financeiro: Milton Maluhy, o CEO do Itaú; Marcelo Noronha e Eurico Fabri, os vps de atacado e de varejo do Bradesco; um executivo do Safra; Carlito Dayan, do Daycoval; Fausto Andrade, em seu último dia na presidência do Banco do Brasil; Roberto Sallouti e André Fernandes, o CEO e o chief risk officer do BTG Pactual; e Mario Leão, o CEO do Santander Brasil.

Rial sinalizou que os acionistas de referência estariam dispostos a colocar R$ 6 bilhões na companhia, mas não fez promessas. Os bancos responderam que não dava para começar a conversa com um número abaixo de R$ 10 bi.

Leia a íntegra no Brazil Journal.

