Criptos caem em meio à turbulência global

247 com RT - O Bitcoin liderou o mercado de criptomoedas em baixa nesta quinta-feira (24) após uma queda nas ações tradicionais, com investidores buscando ativos mais seguros à medida que o conflito entre Rússia e Ucrânia esquenta.

A maior criptomoeda, o Bitcoin, caiu abaixo de US$ 35.000, constituindo uma perda de valor de quase 11% em um único dia. Desde então, o token se recuperou um pouco, mas na semana passada a principal criptomoeda perdeu mais de 20% de seu valor.

O preço de outras grandes criptomoedas também caiu. A taxa de câmbio do Ethereum caiu mais de 10%, para US$ 2.400, e o XRP perdeu mais de 10% e agora está sendo negociado a US$ 0,64 por token.

A escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia agitou os mercados financeiros globais. A perspectiva de uma guerra total entre os dois países assustou os investidores globais, que vendem ativos de risco, como ações e criptomoedas, enquanto se voltam para portos seguros tradicionais, como ouro e moedas estáveis. Espera-se que as duras sanções contra Moscou causem um aumento nos preços das commodities das quais a Rússia é um grande exportador. Estes incluem petróleo, gás, metais, agricultura e muitos outros.

