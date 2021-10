Crise da Evergrande é ameaça na China, onde 90% têm casa própria

As ações da empresa Evergrande caíram 80% até agora este ano. A China impôs uma regra aos maiores incorporadores imobiliários, para obrigá-los a situar seus níveis de dívida abaixo de certas métricas. De acordo com analistas, o Estado provavelmente nacionalizará as mais de 1,5 milhão de casas que Evergrande possui em diferentes estágios de construção edit

247 - A gigante Evergrande tem uma dívida em torno de US$ 300 bilhões (R$ 1,6 bilhão) e pode ir à falência na China. As ações da empresa caíram 80% até agora este ano ao mesmo tempo em que o governo do país asiático fez um aperto regulatório imposto no ano passado. De acordo com analistas, o Estado provavelmente nacionalizará as mais de 1,5 milhão de casas que Evergrande possui em diferentes estágios de construção na China. A ideia é evitar que as famílias sofram se o conglomerado eventualmente entrar em colapso. As informações foram publicadas pela BBC News.

Em média, 90% dos cidadãos chineses são proprietários de suas casas: nas áreas urbanas, essa proporção é de 87% e nas rurais, 96%, apontou um estudo sobre moradias na China realizado pela Universidade de Albany, nos Estados Unidos.

No verão de 2020, a China impôs uma regra aos maiores incorporadores imobiliários, com o objetivo de obrigá-los a situar seus níveis de dívida abaixo de certas métricas ou "3 linhas vermelhas" em referência à liquidez, ativos ou dívida das empresas. "As casas são para morar, não para especular", disse o presidente chinês Xi Jinping em 2017.

Sobre a Evergrande, o governo chinês sinalizou que deixará a empresa falir se ela não encontrar dinheiro para pagar seus credores com a venda de ativos ou partes do negócio.

