Crise do coronavírus pode custar U$314 bi para empresas aéreas no mundo

247 - A Associação Internacional de Transportes Aéreos informou que a crise do coronavírus pode causar uma perda econômica sem precedentes no setor. De acordo com a organização, o impacto pode ser entre U$ 252 bilhões e U$314.

O número de vôos caiu 80% comparado com as operações de janeiro. “É absolutamente essencial que os governos coloquem o transporte aéreo no centro de seus planos” para reabrir a economia, disse o Diretor Geral da organização, Alexandre de Juniac.

