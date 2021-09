"Crise hídrica se agravou", diz ministro de Minas e Energia em pronunciamento com apelo por redução do consumo

"Os níveis dos reservatórios de nossas usinas hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste sofreram redução maior do que a prevista", disse Bento Albuquerque, que pediu ajuda a empresas e cidadãos edit

247 - O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite desta terça-feira (31) que a situação hidroenergética do país "se agravou".

"O período de chuvas na região Sul foi pior que o esperado. Como consequência, os níveis dos reservatórios de nossas usinas hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste sofreram redução maior do que a prevista", explicou.

Por esta razão, disse Albuquerque, novos meios de fornecimento de energia estão sendo utilizados, o que encarece a conta de luz para o consumidor final. Nesta terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a criação de uma nova bandeira, denominada bandeira "escassez hídrica".

O ministro pediu para que empresas e cidadãos diminuam o consumo de energia elétrica.

Apesar da gravidade do momento e do tom adotado por Albuquerque, a palavra "racionamento" não foi utilizada em nenhum momento do discurso.

