Crise hídrica: sistema no limite aumenta risco de apagão e governo fará racionamento em órgãos públicos

Analistas veem maior risco de apagão por causa de alguns alertas como incentivos à indústria para a redução do consumo de energia nos horários pico

247 - Especialistas destacaram que medidas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro nas últimas semanas para enfrentar o agravamento da crise hídrica aumenta o risco de interrupções no fornecimento de energia neste segundo semestre.

De acordo com informações do jornal O Globo, analistas veem maior risco de apagão por causa de alguns alertas como redução na vazão das hidrelétricas, incentivos à indústria para a redução do consumo de energia nos horários pico e flexibilização nas margens de segurança na transmissão de energia.

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o governo implementará ainda em setembro metas de redução do consumo para clientes residenciais e pequenos empreendimentos em troca de bônus, mas sem obrigatoriedade.

