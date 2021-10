Crise sobre Auxílio Brasil faz dólar fechar a R$ 5,59, maior cotação desde abril

A moeda norte-americana teve alta de 1,33%. Com o resultado, dólar acumula crescimento de 2,73% no mês e de 7,85% no ano edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O desentendimento entre a equipe econômica e o Palácio do Planalto sobre o pagamento do Auxílio Brasil fora do teto de gastos derrubou o mercado financeiro nesta terça-feira (19/10).

A moeda norte-americana terminou o dia com alta de 1,33%, a R$ 5,59. É o maior valor de fechamento desde 16 de abril, quando o dólar chegou a R$ 5,6241. Com o resultado, a moeda acumula alta de 2,73% no mês e de 7,85% no ano.

A B3 despencou nesta tarde. A bolsa brasileira registrou queda de 3,28%, encerrando o dia com 110.672 pontos.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE