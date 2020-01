Críticas a Bolsonaro teriam motivado demissão de economista-chefe da XP Investimentos

Demitida do posto de economista-chefe da corretora de valores, que tem entre seus sócios o banco Itaú, Zeina Latif criticou o "pibinho" de Guedes e Bolsonaro em uma das suas últimas alfinetadas no governo edit

Portal Forum - As críticas às inconsistências da política econômica de Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro, teriam motivado a demissão da economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, que deixa a corretora de valores que tem como sócio o Itaú.

Segundo coluna de Guilherme Amado, na revista Época, as análises da economista em relatórios internos e na coluna que mantém no jornal O Estado de S.Paulo com críticas ao governo causaram um processo de desgaste pelo descontentamento gerado nos sócios Guilherme Benchimol, Gabriel Leal, Beny Podlubny, Marcos Peixto e Carlos Ferreira, que atuam como executivos da empresa, que vendeu 49,9% das ações por R$ 6,3 bilhões para o Itaú Unibanco no finalde 2007.