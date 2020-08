Debandada: subsecretário de Política Macroeconômica pede demissão

247 - Pediu demissão do Ministério da Economia o subsecretário de Política Macroeconômica, Vladimir Kuhl Teles, segundo Guilherme Amado, da Época.

A "debandada" no ministério de Paulo Guedes já começou nos últimos dias com a saída dos ex-secretários Salim Mattar e Paulo Uebel e do ex-diretor do programa de desburocratização José Ziebarth.

