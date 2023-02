Decisão sobre reoneração dos combustíveis sai nesta segunda-feira, garante Haddad

"Foi boa a reunião, nós vamos ter outra no final da tarde", disse o ministro da Fazenda após conversa com o presidente Lula, Rui Costa Jean Paul Prates edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse acreditar que a decisão do governo sobre o fim ou a renovação da desoneração dos combustíveis sairá ainda nesta segunda-feira após uma segunda reunião sobre o tema.

"Foi boa a reunião, nós vamos ter outra reunião no final da tarde. Assim que eu tiver uma confirmação da decisão do presidete eu divulgo", disse Haddad a jornalistas após encontro no Palácio do Planalto nesta manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

>>> "Aumentar a gasolina agora seria um risco político e também econômico", diz Breno Altman

O Ministério da Fazenda conta com o retorno da tributação sobre combustíveis previsto para a próxima quarta-feira, sem nova prorrogação da desoneração ou retorno gradual das cobranças, disseram à Reuters duas fontes que acompanham o tema, embora ainda receiem que o presidente Lula tome decisão em sentido contrário.

Na tentativa de evitar uma repetição do episódio de janeiro, quando Lula determinou a prorrogação das desonerações contra a vontade de Haddad, a equipe econômica aposta na melhora do ambiente internacional como argumento para convencer o presidente a encerrar o benefício e trazer alívio às contas públicas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.