Deixando o Brasil, Ford destrói 900 unidades de KA e Ecosport (VÍDEO)

247 - A Ford começou a destruir as unidades inacabadas de Ka, Ka Sedan e Ecosport na fábrica de Camaçari (BA). Vídeos gravados na última quinta-feira (4) e obtidos pelo UOL mostram modelos sendo destruídos até virarem sucata. A Ford anunciou em 11 de janeiro que encerrará a produção de veículos no Brasil em 2021 , com o fechamento imediato das fábricas de Camaçari (BA) e Taubaté (SP).

Foram 900 unidades que ficaram inacabadas com o encerramento repentino das atividades em Camaçari. Vários equipamentos e máquinas estão sendo desmontados e retirados da fábrica.

A montadora ainda busca definir o que será feito com as fábricas de Camaçari e Taubaté. O governo da Bahia chegou a divulgar sondagens de potenciais interessado, entre eles marcas chinesas, indianas, sul-coreanas e japonesas.

Enquanto isso, a Ford se prepara para mudar sua atuação no Brasil, transformando-se em mera importadora. Ka e Ecosport, que saíram de linha, já começam a desaparecer das concessionárias e a marca norte-americana deve apresentar em breve seu novo produto no Brasil: o SUV Bronco Sport, vindo do México.

As mudanças já fizeram despencar as vendas da Ford nos primeiros meses do ano. A marca viu sua participação no mercado cair de 7,15% para 5% - distribuidores acreditam que chegará a 1,4% com a nova política da empresa. Já o Ka, que sempre figurava entre os cinco carros mais vendidos do país, ocupou apenas a 30ª posição em fevereiro, segundo dados da Fenabrave.

