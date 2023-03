Depoimento aponta que Rial sabia da situação da Americanas antes de assumir comando

Apoie o 247

ICL

247 - O executivo Sergio Rial estava ciente da situação financeira da Americanas antes de assumir o comando da empresa , de acordo com o ex-presidente da varejista Miguel Gutierrez. A informação é do colunista Lauro Jardim do jornal O Globo.

Gutierrez, que presidiu a Americanas por 20 anos, detalhou em seu depoimento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o conteúdo de uma reunião de diretoria convocada por Sergio Rial em 2 de dezembro de 2022, um mês antes de assumir oficialmente o comando da varejista.

De acordo com o ex-presidente, todos os diretores participaram da reunião com Rial, exceto ele, que não foi convidado. A ata da reunião, com quatro páginas, registrava preocupação com a falta de caixa da empresa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.