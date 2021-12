Desastre econômico pode eleger Lula no primeiro turno, diz Miriam Leitão

Apoie o 247

247 – "A pesquisa do Ipec é extraordinariamente favorável ao ex-presidente Lula. Se a eleição fosse hoje ele ganharia no primeiro turno. Mas há um longo caminho até outubro de 2022. O que impressiona os pesquisadores é o fato de que mesmo com listas de candidatos diferentes o quadro permanece o mesmo", escreve a jornalista Miriam Leitão, em sua coluna desta quinta-feira no Globo.

"A economia não tem apenas números negativos, ou sinais que o mercado financeiro considera ruins. Para a população também ela é concretamente desfavorável. O desconforto econômico provocado pela inflação em dois dígitos, estagnação do crescimento e alto desemprego vai continuar se refletindo na péssima avaliação do desempenho do presidente. E é fato. Tudo o que houve de negativo foi piorado por causa do governo. A pandemia, a recessão e a pressão inflacionária externa poderiam ter sido atenuadas se a administração Bolsonaro não fosse o pior dos complicadores que os brasileiros enfrentam nestes três longos anos", avalia.

