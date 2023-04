Desdolarização: Argentina decide pagar pelas importações chinesas em yuan – e não mais em dólar

Apoie o 247

BUENOS AIRES (Reuters) - A Argentina começará a pagar pelas importações chinesas em yuan, em vez de dólares, anunciou o governo nesta quarta-feira, uma medida que visa aliviar as reservas cada vez menores de dólares do país.

Em abril, pretende pagar cerca de US$ 1 bilhão de importações chinesas em yuans em vez de dólares e, posteriormente, cerca de US$ 790 milhões em importações mensais serão pagos em yuans, disse um comunicado do governo.

A decisão visa facilitar a saída de dólares, disse o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, durante evento após encontro com o embaixador chinês, Zou Xiaoli, e com empresas de diversos setores.

A decisão ocorre no momento em que o país sul-americano enfrenta níveis críticos de suas reservas em dólares em meio a uma queda acentuada nas exportações agrícolas causada por uma seca histórica, bem como a incerteza política antes das eleições deste ano.

Em novembro do ano passado, a Argentina ampliou um swap cambial com a China em US$ 5 bilhões, buscando fortalecer as reservas internacionais da Argentina.

O acordo permitirá à Argentina "trabalhar na possibilidade" de aumentar a taxa de importações, acrescentou Massa, com pedidos de importação denominados em yuan sendo autorizados em 90 dias, em vez dos 180 dias padrão.

