Desemprego cai no 4º trimestre impulsionado pelo desempenho da região Sudeste

247 - A taxa de desemprego no Brasil recuou de 7,7% no terceiro trimestre para 7,4% no quarto trimestre de 2023, atingindo o menor nível para o período desde 2014. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira (16), a maior redução foi registrada no Sudeste e contribuiu para a diminuição geral da taxa nacional.

De acordo com dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), a taxa de desemprego na região Sudeste passou de 7,5% para 7,1%. As demais regiões do país, Nordeste (10,4%), Norte (7,7%), Centro-Oeste (5,8%) e Sul (4,5%), mantiveram taxas relativamente estáveis em termos estatísticos.

Ao analisar o desemprego nos estados, o IBGE observou que apenas o Rio de Janeiro (de 10,9% para 10%) e o Rio Grande do Norte (de 10,1% para 8,3%) registraram quedas estatisticamente significativas. Em contrapartida, Rondônia (de 2,3% para 3,8%) e Mato Grosso (de 2,4% para 3,9%) apresentaram aumento na taxa de desemprego.

No quarto trimestre de 2023, o número de desempregados no Brasil chegou a 8,1 milhões, indicando uma melhoria na situação do emprego. Analistas ouvidos pela Folha de S. Paulo, atribuem o comportamento positivo do Produto Interno Bruto (PIB) como um indutor para a geração de empregos e a redução do desemprego no ano passado.

Além disso, a saída de parte da população do mercado de trabalho, impulsionada pelo envelhecimento da população e benefícios sociais, pode ter contribuído para a diminuição da taxa de desocupação.

