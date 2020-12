Desemprego cresce 2,7% em um ano, enquanto aumenta a informalidade

A taxa de informalidade chegou a 38,8% da população ocupada com 32,7 milhões de trabalhadores informais no país edit

247 - A taxa de desemprego no Brasil, no trimestre de agosto a outubro deste ano, foi para 14,3% e atingiu 14,1 milhões de pessoas, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 29, pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em relação ao mesmo trimestre de 2019, são 2,7% de aumento. Na época, o desemprego estava em 11,6%.

Ao mesmo tempo, o número de empregados sem carteira assinada no setor privado aumentou 9% em relação ao trimestre anterior e chegou a 9,5 milhões, enquanto o contingente dos trabalhadores por conta própria sem CNPJ cresceu em 918 mil no trimestre encerrado em outubro.

A taxa de informalidade chegou a 38,8% da população ocupada - 32,7 milhões de trabalhadores informais no país. Já o desalento - pessoas que pararam de buscar trabalho - está em 5,8 milhões. Em comparação com o mesmo trimestre de 2019, houve aumento de 25%.

