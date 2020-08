Desemprego dispara e sobe mais de 20% entre maio e julho, aponta IBGE

A pandemia do coronavírus e a crise econômica que o Brasil enfrenta fizeram o número de desempregados disparar no país, atingindo 20,9% entre maio e julho, revelou o IBGE edit

247 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou nesta quinta-feira (20) que o número de desempregados disparou no país, atingindo 20,9% entre maio e julho. O alto índice é reflexo da pandemia do coronavírus e também fruto da crise econômica que o Brasil enfrenta.

De acordo com o levantamento, publicado no G1, o país encerrou o mês de julho com 12,2 milhões de desempregados, cerca de 2,1 milhões a mais que o registrado em maio, quando somavam, aproximadamente, 10,1 milhões de pessoas.

A pesquisa também indicou que o número de trabalhadores ocupados teve queda de 3,5% entre maio e julho, passando de 84,4 milhões para 81,4 milhões, e que país perdeu 1,9 milhões de trabalhadores informais em três meses.

Além disso, houve queda de 42,6% no número de trabalhadores afastados devido ao isolamento social e 3,2 milhões de trabalhadores afastados ficaram sem remuneração em julho.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.