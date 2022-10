"Desenrola Brasil": como Lula quer reduzir o endividamento que atinge 8 em cada 10 famílias brasileiras

Com o programa Desenrola Brasil, governo criará fundo para o pagamento de dívidas da população, que vão desde as contas de luz e água até empréstimos bancários edit

Do site de Lula - Oito em cada dez famílias brasileiras estão endividadas, segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), publicado nesta terça-feira (04/10) pelo portal CNN. São famílias sem condições de arcar com as despesas de casa, como luz, telefone, internet, carnês de loja ou prestações da casa ou do carro.

Com diminuição da renda familiar, inflação elevada e aumento de juros, o Brasil bateu mais um recorde, o de inadimplentes no Serasa: já são 66 milhões de pessoas, maior número da história.

O programa de governo da Coligação Brasil da Esperança estabelece medidas para tirar as famílias do aperto. É o programa Desenrola Brasil, que vai renegociar as dívidas e vai criar condições para que consumidores possam negociar seus débitos e limpar o nome na praça.

A proposta é simples e eficiente: para dívidas no comércio ou contas da casa, essas que não se enquadram em “bancárias”, será criado pelo Estado um fundo que garantirá crédito para viabilizar a renegociação. Os credores que aceitarem participar do programa deverão oferecer opções de desconto, sendo que os que oferecerem o maior terão prioridade.

No caso das dívidas com bancos, o governo vai incentivar empresas públicas e privadas a renegociar as dívidas com os clientes, disponibilizando um instrumento do Banco Central chamado “depósitos compulsórios”, viabilizando assim condições adequadas de desconto, prazo e custo para que as famílias paguem suas dívidas acumuladas no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

