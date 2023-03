Desenrola será lançado após desenvolvimento de seu sistema operacional, diz Haddad

Apoie o 247

Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que o Desenrola será lançado assim que for concluído o desenvolvimento de software específico para o programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas com garantia do governo, o que não tem prazo específico para acontecer.

"Não tem precedente o Desenrola, nunca foi feito nada semelhante, então vamos ter que desenvolver um sistema operacional", disse Haddad a jornalistas na portaria do ministério. Segundo ele, a autorização para a contratação do serviço foi dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira.

"Assim que estiver pronto a gente lança o programa, depende de os programadores entregarem o sistema operacional", disse o ministro, acrescentando não ter ideia de quanto tempo isso envolverá.

O Desenrola foi uma promessa de campanha de Lula. No final de fevereiro, o presidente disse que o programa estava pronto e poderia ser anunciado esta semana.

Haddad já anunciou que o fundo garantidor do programa terá cerca de 10 bilhões de reais, montante que será suficiente para a renegociação de 50 bilhões de reais em dívidas de 37 milhões de pessoas físicas.

Questionado ainda sobre a nomeação de novo diretor para o Banco Central para substituir Bruno Serra (de Política Monetária), cujo mandato se encerrou no fim de fevereiro, Haddad reafirmou que já encaminhou alternativas ao presidente Lula.

"Ele certamente vai entrevistar e tomar a decisão, que é prerrogativa dele", disse Haddad.

