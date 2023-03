Desoneração da folha será tratada na segunda etapa da reforma tributária, diz Haddad

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que a desoneração da folha de pagamento é um tema para ser tratado na segunda etapa da reforma tributária, visando facilitar as contratações pelas empresas.

"Quando for discutido Imposto de Renda e lucros e dividendos, entre outros temas, a folha também vai entrar nesse segundo momento", disse Haddad a jornalistas, acrescentando que essas regras podem ser alteradas por lei ordinária, sem demandar mudanças na Constituição.

"A ideia é criar mecanismos para a formalização do trabalho, que, hoje, como vocês estão acompanhando, tem muitas falhas no mercado de trabalho em virtude dos tributos. Nós queremos facilitar a contratação sem prejudicar o trabalhador."

A primeira etapa da reforma tributária focará a criação de um imposto sobre valor agregado (IVA), o que Haddad disse esperar que pode ser aprovado no Congresso até outubro. No segundo semestre, a intenção do governo é encaminhar propostas para o imposto incidente sobre a renda.

