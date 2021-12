Despontando como importante ator econômico, Egito se torna o mais novo membro do Banco do BRICS

Após Uruguai, Bangladesh e Emirados Árabes Unidos terem se tornado novos membros em setembro, o Egito é o mais novo sócio do Banco do BRICS edit

Sputnik - Nesta quarta-feira (29), o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), mais conhecido como Banco do BRICS, anunciou a entrada de um novo país-membro: o Egito.

"Temos o prazer de receber o Egito na família do NDB", disse o presidente do banco, Marcos Troyjo, em comunicado.

Troyjo ainda ressaltou que "o Egito é um dos países que mais crescem no mundo, uma economia importante no continente africano e no Oriente Médio, bem como um ator-chave nas instituições financeiras de desenvolvimento".

Através do ministro das Finanças egípcio, Mohamed Maait, o país disse que está colhendo "os frutos de seus esforços constantes", e que espera cooperar intensamente com o NDB nos próximos anos para melhorar a infraestrutura e alcançar objetivos de desenvolvimento sustentável.

O país do norte da África é o quarto novo membro do Novo Banco de Desenvolvimento após a admissão de Uruguai, Bangladesh e Emirados Árabes Unidos em setembro passado.

A instituição, com sede em Xangai, China, foi estabelecida com um capital inicial de US$ 100 bilhões (R$ 567 bilhões).

