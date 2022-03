Diante de sanções, valor do rublo russo cai para mínimos históricos

Apoie o 247

RT - O valor do rublo russo atingiu mínimos recordes em relação às principais moedas na quarta-feira, depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a proibição de todas as importações de petróleo e gás da Rússia.

A moeda russa foi negociada às 19:40 GMT a 136,083 rublos por dólar e 150,632 rublos em relação ao euro.

Sanções econômicas contra a Rússia

Após o início da operação militar na Ucrânia, vários países ao redor do mundo, incluindo membros da União Europeia, EUA, Reino Unido e Japão, impuseram sanções contra as principais instituições financeiras russas. Desde então, o rublo desvalorizou cerca de 50% em relação ao dólar.

Os estados membros da UE concordaram em congelar cerca de metade dos ativos financeiros do Banco Central da Rússia. Segundo o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, as sanções “terão um forte impacto no sistema financeiro russo”.

Além disso, os EUA, a UE, o Reino Unido e o Canadá concordaram em remover vários bancos russos do sistema interbancário SWIFT. Nesse sentido, o bloco comunitário na última quarta-feira desconectou sete instituições financeiras russas da rede internacional.

Ações tomadas por Moscou

Diante dessa situação econômica, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto que permite que o governo e as empresas russas paguem em rublos os credores estrangeiros dos países que impuseram sanções contra a Rússia, enquanto os credores e nações que não aderiram às medidas punitivas contra Moscou possam receber seus respectivos pagamentos em rublos ou em moeda estrangeira por meio de uma autorização especial.

Esta medida visa “manter a estabilidade financeira do mercado russo, proteger os interesses dos credores e permitir que seus mutuários e emissores de títulos russos cumpram e paguem suas obrigações de maneira oportuna e completa”, esclareceu o Banco Central da Rússia.

Da mesma forma, o órgão financeiro, para proteger a poupança dos cidadãos russos, decidiu na semana anterior aumentar a taxa de juros de referência de 9,5% para 20% ao ano.

