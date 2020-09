Dieese: novo auxílio emergencial de Bolsonaro não paga nem uma cesta básica

O valor do auxílio emergencial foi reduzido dos R$ 600 aprovados pelo Congresso para as primeiras parcelas para R$ 300. Na cidade de São Paulo, a cesta básica em agosto custava R$ 539,95 edit

Revista Forum - O novo auxílio emergencial que o governo Bolsonaro vai pagar a quem perdeu renda com a pandemia do coronavírus não consegue nem comprar uma cesta básica, segundo levantamento do Dieese.

O valor foi reduzido dos R$ 600 aprovados pelo Congresso para as primeiras parcelas para R$ 300. Na cidade de São Paulo, a cesta básica em agosto custava R$ 539,95. Ela subiu 2,9% sobre julho e 6,6% no ano, de acordo com o levantamento mensal feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E já há sinais de que tenha aumentado mais ainda.

O Dieese pesquisa o valor da cesta básica em 17 capitais. O valor de São Paulo é o mais alto encontrado. O mais baixo é em Aracaju: R$ 398,47. E nem na capital sergipana o novo auxílio cobre a cesta básica completa, segundo o levantamento da instituição.

Nos últimos dias, internautas têm compartilhado que o preço do saco de arroz de 5 kg chega a custar R$ 60. Ou seja, 20% do novo auxílio de Bolsonaro.

Leia a íntegra na Revista Forum

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.