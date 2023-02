Diesel cai 3,5% nos postos, diz ANP

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) informou nesta sexta-feira (17) que o preço do diesel caiu 3,5% nos postos brasileiros.

O diesel S-10 foi vendido, em média semanal, a R$ 6,10 por litro, R$ 0,22 a menos do que o verificado na semana passada --o menor valor desde a segunda semana de março de 2021.

No último dia 7, a Petrobrás anunciou a redução em 8,9% do preço do diesel vendido por suas refinarias. Desde então, o preço do S-10 nas bombas tem queda acumulada de 4,5%, ou R$ 0,29 por litro.

O preço médio do diesel vendido pelas refinarias brasileiras estava praticamente alinhado às cotações internacionais na abertura do mercado desta sexta, informou a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). (Com informações da Folha de S. Paulo).

