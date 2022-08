Diesel está 14% acima do preço praticado no mercado internacional, diz Abicom

Apoie o 247

247 - Dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), divulgados nesta segunda-feira (8), apontam que o preço do diesel no mercado interno é 14% maior que o praticado no mercado internacional. Segundo a Abicom, o preço do combustível teria que ser reduzido em R$ 0,64 por litro para alcançar a paridade internacional. A informação é do Metrópoles.

Na quinta-feira (4), a Petrobrás anunciou uma redução de R$ 0,20 no preço do diesel praticado pelas refinarias nas refinarias. A queda de 3,57% começou a vigorar na sexta-feira(5). O valor cobrado sobre os demais combustíveis, porém, não sofreu alterações.

“A partir de amanhã (5/8), o preço médio de venda de diesel ‘A’ da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro, uma redução de R$ 0,20 por litro”, informou a estatal por meio de nota na semana passada.

