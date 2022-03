Diesel sobe 15,4% nas bombas em março e estrangula caminhoneiros

"Valor passa a pesar ainda mais no bolso dos motoristas, especialmente para os que abastecem no Nordeste”, disse Douglas Pina, executivo de Mercado Urbano da Edenred Brasil edit

Letícia Fucuchima, Reuters - O preço médio do diesel nos postos disparou 15,45% na primeira quinzena de março, após um reajuste do combustível da Petrobras de cerca de 25% na semana passada, segundo levantamento da Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil.

No início de março, o diesel comum vinha sendo comercializado a 6,043 reais o litro, em média, no país. Logo após o aumento promovido pela estatal nas refinarias, o combustível passou a ser distribuído nas bombas a 6,977 reais.

Já o diesel S-10 passou de 6,120 reais para 7,039 reais, uma alta de 15%, mostra a pesquisa.

A Petrobras anunciou também na quinta-feira passada um reajuste de quase 19% para a gasolina, na esteira dos ganhos nas cotações do petróleo no mercado internacional em função da guerra na Ucrânia.

"O preço do diesel segue em disparada desde o início do ano e, após o reajuste nacional no preço dos combustíveis anunciado, o valor passa a pesar ainda mais no bolso dos motoristas, especialmente para os que abastecem no Nordeste”, disse em nota Douglas Pina, head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

A região Nordeste registrou as maiores altas para o diesel na primeira quinzena de março. Os combustíveis, que já tinham registrado aumentos no início do mês, ficaram ainda mais caros após o reajuste da Petrobras, com acréscimos de 14,4% e 13,9% para o diesel comum e S-10, respectivamente.

Na abertura por Estados, o destaque é a Bahia, com as médias mais altas para os combustíveis nos primeiros quinze dias de março.

O levantamento é feito com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.

O repasse de reajustes nem sempre é imediato, dependendo de uma série de fatores, como margens de distribuidores e revendedores, além de valores de biocombustíveis misturados e tributos.

