Diesel tem alta de 4% nos postos em abril, diz Ticket; etanol sobe mais que gasolina

Apoie o 247

ICL

SÃO PAULO (Reuters) - O preço médio do diesel nos postos no Brasil subiu 4,05% no mês de abril em relação ao março, para 6,870 reais por litro, enquanto a gasolina registrou alta de 2,35%, para 7,495 reais, segundo levantamento feito pela Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil.

O Índice de Preços Ticket Log (IPTL) mostrou ainda elevações de 3,75% do preço do diesel tipo S-10, para 6,993 reais por litro, e de 4,37% para o etanol, para 5,936 reais.

Pela pesquisa da empresa, os combustíveis registraram alta de preços em todas as regiões do país durante o mês de abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em comparação com os valores de janeiro deste ano, o diesel comum registra aumento de 19,1%, enquanto a gasolina teve alta de 9%, e o etanol, de 3,1%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quando comparamos com um ano atrás, os motoristas brasileiros já estão pagando 31,5% mais caro para abastecer com gasolina e até 30% para o etanol", disse Douglas Pina, diretor-geral de mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

Os preços dos combustíveis ganharam força com o impacto do mercado de petróleo no início do ano, diante dos desdobramentos da guerra entre Ucrânia e Rússia. No início de março, a Petrobras elevou o diesel em cerca de 25% em suas refinarias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na análise por regiões, o Sul registrou a maior elevação de preços do diesel comum, de 5,23%, com o combustível passando de 6,152 reais para 6,474 reais. Já para a gasolina o maior acréscimo foi registrado nas bombas do Centro-Oeste, com 3,44%, chegando a 7,514 reais.

No caso do etanol, São Paulo liderou com a maior alta para o combustível (8,61%) entre todos os Estados, apesar de apresentar o menor preço médio do país, a 5,097 reais por litro.

"O etanol vinha apresentando redução de preço desde dezembro do ano passado. Porém, em março começou a registrar altas e o valor do litro segue em uma disparada que já supera os acréscimos da gasolina", disse Pina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em abril o etanol se apresentou como opção mais favorável apenas para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Piauí, diferentemente de março, mês em que o combustível foi considerado mais econômico para mais Estados, como Mato Grosso do Sul e Paraná.

O levantamento é feito com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE