Dinheiro esquecido: herdeiros também podem sacar valores do fundo antigo; veja como

247 - Trabalhadores que possuem valores esquecidos no antigo fundo do PIS/Pasep poderão solicitar o ressarcimento ao longo de 2026. O direito também se estende a herdeiros e beneficiários legais, em caso de falecimento do titular. As informações foram divulgadas pelo g1, com base em dados do governo federal.

Criado para complementar a renda de trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos entre 1971 e 1988, o antigo fundo é diferente do abono salarial pago atualmente. Os recursos foram acumulados ao longo dos anos e, em muitos casos, permaneceram sem saque pelos beneficiários.

De acordo com o governo, um novo grupo começa a receber os valores a partir desta quarta-feira (25), contemplando quem fez a solicitação até 28 de fevereiro. Já os pedidos realizados até o dia 31 de março terão pagamento previsto para 27 de abril. Outros lotes de liberação estão programados ao longo do ano, seguindo calendário oficial.

O saldo médio disponível é de aproximadamente R$ 2,8 mil por pessoa, embora o valor possa variar conforme o tempo de trabalho e o salário recebido à época. Os montantes foram corrigidos pela inflação, o que pode elevar significativamente o total a ser resgatado em alguns casos.

247 - A consulta para verificar se há dinheiro disponível pode ser feita por meio do site Repis Cidadão, do Ministério da Fazenda, ou pelo aplicativo do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. No sistema, o trabalhador deve informar o Número de Identificação Social (NIS), que pode ser encontrado em documentos como carteira de trabalho, extrato do FGTS ou cadastro no INSS.

Para solicitar o ressarcimento, o beneficiário pode utilizar o próprio aplicativo do FGTS ou procurar uma agência da Caixa. No caso do titular, basta apresentar um documento oficial de identificação. Já os herdeiros precisam comprovar o vínculo por meio de documentação específica, como certidão emitida pela Previdência Social com a relação de dependentes habilitados à pensão por morte, declaração do órgão pagador ou autorização judicial.

O processo inclui a análise do pedido pela Caixa e o envio das informações ao Ministério da Fazenda. Após a aprovação, o pagamento é realizado diretamente na conta bancária do interessado ou por meio de conta poupança social digital.

O governo alerta que há prazo para solicitar os valores. Caso o ressarcimento não seja requerido até setembro de 2028, os recursos serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque posterior.

O fundo PIS/Pasep foi unificado em 1975 e deixou de existir em 1988, quando foi substituído pelo atual modelo de abono salarial. Em 2020, os valores remanescentes foram transferidos para o FGTS e, posteriormente, centralizados no Tesouro Nacional.

Desde então, trabalhadores com direito podem solicitar a devolução dos recursos.É importante destacar que o antigo fundo não se confunde com o abono salarial vigente, pago anualmente a trabalhadores que atendem a critérios específicos, como tempo mínimo de trabalho formal e limite de renda. Em 2026, têm direito ao benefício aqueles que trabalharam por pelo menos 30 dias em 2022 e receberam até dois salários mínimos mensais.