Diretor de Política Monetária do Banco Central é exonerado

Carta Capital - O diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra Fernandes, foi exonerado do cargo na sexta-fera 24. A saída foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 27.

O mandato de Fernandes havia terminado no final de fevereiro, mas ele seguiu como interino até a escolha de seu substituto. Até o momento, não foi nomeado nenhum substituto para o cargo.

Além do cargo de diretor de política monetária, também está em aberto o de diretor de Fiscalização, anteriormente ocupado por Paulo Souza.

