Diretoria da Americanas vendeu R$ 241 milhões em ações antes de rombo vir a público, diz site

247 - A diretoria da Americanas vendeu R$ 241 milhões em ações entre julho e outubro de 2022, meses antes de a varejista encontrar inconsistências contábeis na ordem de R$ 20 bilhões, informa o Metrópoles. No período, os diretores compraram R$ 18 milhões em ações. O valor das ações foi calculado com base em documentos públicos fornecidos pela empresa para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Setembro foi o mês com maior volume de venda de ações, segundo o site. No mês anterior, a ação da Americanas disparou, subindo quase 17%, depois da indicação de que Miguel Gutierrez, que presidiu a empresa por mais de duas décadas, seria substituído por Sergio Rial, ex-presidente do Santander.

Rial, que assumiu o comando da varejista no começo deste ano, acabou renunciando após menos de 10 dias à frente, diante do rombo bilionário.

A gestora 3G, controlada por Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, detém 31% das ações da Americanas. Segundo os dados da CVM, eles não fizeram grandes vendas de ações.

A CVM disse na quinta-feira (12) que está “adotando todas as providências cabíveis para o adequado e cuidadoso esclarecimento de todos os atos, fatos e eventos com relação ao caso” da Americanas.

