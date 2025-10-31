TV 247 logo
      Economia

      Dívida pública bruta do Brasil sobe em setembro

      A dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou setembro em 78,1%

      Moedas de real (Foto: REUTERS/Bruno Domingos)

      247 - A dívida bruta do Brasil registrou alta em setembro, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou déficit primário, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (31) pelo Banco Central e pela agência Reuters.

      A dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou setembro em 78,1%, contra 77,5% no mês anterior. Já a dívida líquida do setor público foi a 64,8%, de 64,2%.

      Em setembro, o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$ 17,452 bilhões, de acordo com a reportagem. 

      Os dados mostram que o governo central teve déficit de R$ 14,944 bilhões, enquanto estados e municípios registraram déficit primário de R$ 3,504 bilhões e as estatais tiveram superávit de R$ 996 milhões. 

