Dívida pública bruta do Brasil sobe em setembro

247 - A dívida bruta do Brasil registrou alta em setembro, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou déficit primário, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (31) pelo Banco Central e pela agência Reuters.

A dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou setembro em 78,1%, contra 77,5% no mês anterior. Já a dívida líquida do setor público foi a 64,8%, de 64,2%.

Em setembro, o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$ 17,452 bilhões, de acordo com a reportagem.

Os dados mostram que o governo central teve déficit de R$ 14,944 bilhões, enquanto estados e municípios registraram déficit primário de R$ 3,504 bilhões e as estatais tiveram superávit de R$ 996 milhões.