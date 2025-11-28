TV 247 logo
      Dívida pública bruta sobe a 78,6% do PIB em outubro, mostra BC

      Já a dívida líquida do setor público foi a 65,0% em outubro, de 64,8% no mês anterior

      Prédios da Caixa Econômica Federal e do Banco Central em Brasília-DF - 26/12/2024 (Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino)

      (Reuters) - A dívida bruta do Brasil registrou alta em outubro, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou superávit primário abaixo do esperado, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central.

      A dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou outubro em 78,6%, contra 78,1% no mês anterior. Já a dívida líquida do setor público foi a 65,0%, de 64,8%.

      Em outubro, o setor público consolidado registrou um superávit primário de R$32,392 bilhões, abaixo da expectativa de economistas consultados em pesquisa da Reuters de um saldo positivo de R$33,5 bilhões.

      O desempenho mostra que o governo central teve superávit de R$36,180 bilhões, enquanto Estados e municípios registraram déficit primário de R$3,639 bilhões e as estatais tiveram saldo negativo de R$149 milhões, mostraram os dados do Banco Central.

