Dívida pública bruta sobe a 78,6% do PIB em outubro, mostra BC

(Reuters) - A dívida bruta do Brasil registrou alta em outubro, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou superávit primário abaixo do esperado, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central.

A dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou outubro em 78,6%, contra 78,1% no mês anterior. Já a dívida líquida do setor público foi a 65,0%, de 64,8%.

Em outubro, o setor público consolidado registrou um superávit primário de R$32,392 bilhões, abaixo da expectativa de economistas consultados em pesquisa da Reuters de um saldo positivo de R$33,5 bilhões.

O desempenho mostra que o governo central teve superávit de R$36,180 bilhões, enquanto Estados e municípios registraram déficit primário de R$3,639 bilhões e as estatais tiveram saldo negativo de R$149 milhões, mostraram os dados do Banco Central.